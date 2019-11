Otman B. (42), een Syriëstrijder uit Molenbeek die uitgewezen zou worden naar Marokko, heeft verzet aangetekend. De man, die momenteel in het gesloten centrum in Vottem verblijft, zegt dat hij hiv heeft. Volgens de man kan Marokko hem niet de verzorging geven die hij nodig heeft.

B. is van Marokkaanse afkomst, maar bracht zijn hele leven in Molenbeek door. In 2014 werd hij in ons land gevat en veroordeeld tot vier jaar cel tijdens het zogenaamde Zerkani-proces, waar verschillende ...