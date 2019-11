Valtteri Bottas deed wat hij moest doen: de GP van de VS winnen. Maar het mocht niet baten. Lewis Hamilton werd tweede en stelde daarmee zijn zesde wereldtitel veilig, slechts eentje minder dan Michael Schumacher. Max Verstappen pakte de derde plaats.

LEES OOK. Hamilton wil de Greta Thunberg van de F1 zijn

Het ‘Circuit of the Americas’ in Texas kreeg een tactisch steekspel te zien. De show begon met een spectaculaire start, waarin Sebastian Vettel eerst ...