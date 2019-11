Herfstwandeldag club Pascale For Ever oogst lof

Tessenderlo - Op zondag 3 november zakten wandelaars van heinde en ver af naar Tessenderlo. Zo’n 1600 deelnemers genoten van de herfstkleuren, de paddenstoelen, de rust en de frisse lucht tijdens hun tocht over de mooiste paadjes in het Looise bos-en-heidegebied. De wandelclub kreeg veel pluimen op haar hoed voor de puike organisatie en de prachtige routes die werden uitgezet.

Als vertrek- en aankomstpunt werd dit keer Ontmoetingscentrum Het Goor in Engsbergen uitgekozen. Er was qua afstand voor elk wat wils: van 5 tot 40 kilometer. Het miezerde wat een deel van de dag, maar door de zachte temperatuur werd het toch een aangename herfstige wandeldag. Diverse routes deden de mooiste plekjes van de gemeente aan: de Houterenberg, het ven Pinnekenswijer en de heideglooiing achter het Jagershuis in natuurgebied Gerhagen. Zowel op een rustpunt onderweg als bij aankomst werden de stappers onthaald in een nette zaal met propere toiletten, warme en koude dranken, soep, broodjes en taart. Zoals altijd gaat de opbrengst integraal naar het onderzoek tegen kanker.

Heel jammer dat de club wegens een tekort aan vrijwilligers voorlopig geen wandeldagen meer plant. Die verzuchting was uit veel monden te horen. Laat ons hopen dat een nieuwe lichting helpende handen zich weldra meldt zodat een mooie traditie na een sabbatjaar weer kan worden opgepikt.