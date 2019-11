Ook Standard gaat voor de bijl tegen AA Gent, na spectaculair slot met twee rode kaarten

De Ghelamco Arena is in de vaderlandse competitie nog steeds een oninneembare burcht. Standard leek AA Gent zondagavond zijn eerste puntjes in eigen huis af te snoepen, maar na een pittig slot met rode kaarten voor Vadis Odjidja en Zinho Vanheusden trokken de Buffalo’s het laken alsnog naar zich toe: 3-1.