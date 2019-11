Na de vijfde nederlaag voor KRC dit seizoen: dit liep er volgens onze chef sport mis op het veld van Eupen

KRC Genk leed in Eupen zijn vijfde nederlaag van het seizoen. Daarmee doet het een barslechte zaak in de strijd om play-off 1. En dat is zorgwekkend, want bijna halfweg de reguliere competitie zit er geen enkele regelmaat in de prestaties van de regerende landskampioen. Wij gaan na wat er allemaal misliep Am Kehrweg.