Spinnetjesspel bij KFC Paal-Tervant

Paal

Beringen - Voor de 2de keer organiseerde KFC Paal-Tervant het Spinnetjesspel op het terrein van Flandria zodat de kleintjes, die nog niet mee kunnen met de griezeltocht, ook hun halloweenhappening hebben.

Het Spinnetjesspel is speciaal voor kinderen die nog wat klein zijn om de Griezeltocht op de Klitsberg mee te maken. Kinderen konden komen vliegen op bezems door het spokenbos, spinnen in heksenketels gooien, koeken happen, een dansje doen, grimeren en hoepels gooien. Bovendien konden ze en bezoekje brengen aan een echt heksenhuis. Gelukkig waren het allemaal lieve heksen. In het heksenhuis en in de kantine werden snoepzakjes verkocht ten voordele van de Warmste Week.