In het Russische Irkutsk Oblast is een straathond geadopteerd dankzij zijn twee bijzondere vlekjes boven zijn ogen. Het teefje lijkt bruine wenkbrauwen te hebben die haar een extra schattig uiterlijk geven. De wenkbrauwen zijn niet kunstmatig aangebracht. De hond is een kruising met een husky en dat zou haar bijzonder uiterlijk kunnen verklaren.