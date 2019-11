Aanvaller Mario Balotelli heeft zondag in de Serie A een statement gemaakt. De aanvaller van Brescia dreigde op bezoek bij Hellas Verona het veld te verlaten na racistisch gescheld aan zijn adres.

Het incident vond even voor het uur plaats. Na een actie aan de linkerkant van het veld nam Balotelli de bal in zijn handen en stapte ermee furieus in de richting van de Verona-supporters. Hij hield vervolgens ...