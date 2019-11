Virton staat op één zege van periodetitel na winst in Lokeren

Excelsior Virton heeft zondag uitstekende zaken gedaan in de Proximus League. De Luxemburgse promovendus won met 1-3 bij Sporting Lokeren en neemt, met nog één speeldag voor de boeg in de eerste periode, de leiding in de tussenstand over in 1B.

Virton kwam op slag van rust op voorsprong via Lapoussin. De Franse middenvelder bracht zijn ploeg na rust in de problemen met een tweede gele kaart en mocht gaan douchen. Maar bij Lokeren overkwam Tirpan hetzelfde lot, waardoor het tien tegen tien werd. Na een eigen doelpunt van Jelle Van Damme een kwartier voor tijd leek de buit binnen voor de bezoekers, maar Habibou maakte het vanop de stip toch nog spannend voor Lokeren. De Waaslanders trokken vol naar voren en gaven achterin ruimte weg. Kore profiteerde in de toegevoegde tijd en zette de 1-3 eindstand op het bord.

Zaterdag won Beerschot in de Proximus League met 2-1 van Roeselare. Westerlo en Lommel deelden de punten in ‘t Kuipje (1-1). Vrijdag werd de topper tussen leider OH Leuven en Union gestaakt vanwege een stroompanne. Een forfaitnederlaag dreigt voor OHL, de Geschillencommissie buigt zich wellicht dinsdag over de kwestie.

In de (voorlopige) tussenstand is Virton nu leider met 27 punten. Leuven volgt met 25 punten, voor Westerlo (23 ptn) en Union (22 ptn). Westerlo is zo uitgeschakeld voor winst in de eerste periode. Union moet hopen op een overwinning voor de groene tafel tegen Leuven om nog te kunnen meespelen.

Volgend week vrijdag staat de laatste speeldag in de eerste periode geprogrammeerd. Alle wedstrijden worden tegelijkertijd afgewerkt, maar alle aandacht zal uiteraard gaan naar de kraker tussen Virton en Leuven.