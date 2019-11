Nicolas Laforge keurde in de 71ste minuut de gelijkmaker (2-2) van Cercle Brugge tegen Anderlecht af. Lyle Foster leek de bal uit de handen van Anderlecht-doelman Hendrik Van Crombrugge te schoppen en zo te scoren, waardoor de VAR en de scheids Cercle de 2-2 ontnamen.

Op de beelden lijkt het echter alsof Van Crombrugge de bal kort vastneemt, maar heel snel weer loslaat. Foster is een fractie van een seconde later op post om de bal in doel te duwen.