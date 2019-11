Mathieu van der Poel na winst bij rentree: “Ik heb het crossgevoel nog niet echt gevonden”

Eén wedstrijd gereden, één wedstrijd gewonnen. Mathieu van der Poel is in het veld gewoon daar begonnen waar het eind vorige winter stopte, met een zege. De wereldkampioen soleerde in Ruddervoorde ogenschijnlijk makkelijk naar de zege. “Maar ik ben nog op zoek naar het crossgevoel”, gaf MvdP de tegenstand weinig moed.