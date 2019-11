& Other Stories verlaat al na twee jaar Limburg

Hasselt -

Amper 2,5 jaar nadat kledingwinkel & Other Stories met de nodige poeha de deuren opende in Hasselt trekt het ze alweer dicht. Op 21 december houdt het verhaal van dit derde concept van de Zweedse H&M Groep op in de Hoogstraat. Intussen is er wel al een andere huurder voor het pand gevonden.