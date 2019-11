19-jarige bestuurster haalt gevaarlijke toeren uit voor ogen van agenten

Genk -

Een 19-jarige bestuurster uit Genk heeft zondagochtend een rijverbod van zes uur gekregen. De jonge bestuurster werd even na 4 uur op de Dieplaan door de politie opgemerkt. De bestuurster reed veel te snel, verloor bijna de controle over het stuur op de rotonde kruising Centrumlaan en reed dan via de middenberm richting Grotestraat. Ter hoogte van de Nieuwstraat werd zij door de patrouille aan de kant gezet. Naast de 19-jarige vrouw zaten er in de auto nog drie passagiers. De vrouw bleek te veel alcohol te hebben gedronken. Er werd een proces-verbaal opgesteld.