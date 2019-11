Jacht op everzwijn wordt met vijf extra drukjachten in natuurgebieden opgedreven

Regio

HasseltMet vijf extra drukjachten in natuurgebieden waar normaal geen jacht toegelaten is, hoopt het Agentschap voor Natuur en Bos (ANB) de problemen met de everzwijnen in vooral Midden-Limburg onder ...

Lees verder