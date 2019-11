Eerste cross, maar meteen bingo: Van der Poel soleert naar zege in Ruddervoorde

Mathieu van der Poel (Corendon-Circus) heeft zijn rentree in het veld gevierd met een overwinning in Ruddervoorde. De Nederlander trok in de Superprestigemanche halfweg koers weg van de concurrentie en mocht gewoontegetrouw de handen in de lucht steken. Laurens Sweeck (Pauwels Sauzen-Bingoal) werd tweede, Toon Aerts (Telenet Baloise LIons) derde.