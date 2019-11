Maaseik / As -

Een twintiger uit As heeft zaterdag even na middernacht de processen-verbaal opgestapeld. Op de Dilserweg in Neeroeteren werd de 20-jarige bestuurder uit het verkeer geplukt. Hij bleek heel wat vuurwerk in zijn auto te hebben liggen. Dat werd administratief in beslag genomen. Uit een drugstest bleek nog dat hij onder invloed was en daardoor speelde hij zijn rijbewijs voor 15 dagen kwijt. De cannabis die in de auto lag, werd ook in beslag genomen.