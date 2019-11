Ham - Op de Heidestraat in Kwaadmechelen zijn zaterdagnacht 18 bestuurders gecontroleerd. Eén bestuurder zat over de limiet en kreeg een rijverbod van 3 uur. Een andere bestuurder is het rijbewijs voor 15 dagen kwijt omdat hij dronken achter het stuur zat. Een derde bestuurder werd geverbaliseerd wegens gevaarlijk rijgedrag. De flitser stelde vast dat 7 van de 86 passanten te snel reden.