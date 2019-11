Boris Johnson drukt hoop op nieuw Schots onafhankelijksreferendum de kop in: “Eens in een generatie”

De Britse premier Boris Johnson wil geen nieuw referendum over Schotse onafhankelijkheid toelaten. Volgens Johnson was het eerdere referendum in 2014 - waarbij een meerderheid tegen de onafhankelijkheid stemde - een “eens in een generatie”-beslissing. Johnson lijkt daarmee de Schotse hoop op een nieuw onafhankelijkheidsreferendum de kop in te drukken. Om zo’n referendum bindend te maken, heeft de Schotse regering de goedkeuring van Westminster nodig.