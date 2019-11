Internetstoring bij Proximus in Limburg, Antwerpen en Vlaams-Brabant opgelost

De storing bij het vaste internet van Telecomoperator Proximus is opnieuw opgelost. Proximus-klanten in provincies Antwerpen, Limburg en Vlaams-Brabant hadden zondagmiddag een tijd problemen met hun vaste internet. Maar volgens Proximus-woordvoerder Fabrice Gansbeke was de storing op minder dan een uur tijd opgelost.