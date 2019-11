Nigel Farage, de leider van de Brexit Party, zal zelf geen kandidaat zijn bij de vervroegde verkiezingen in het Verenigd Koninkrijk op 12 december. Farage wil naar eigen zeggen de voorkeur geven aan het “ondersteunen van de kandidaten op zijn partijlijst”. Dat heeft hij gezegd aan BBC.

“Ik heb er diep over nagedacht”, aldus Farage. De gewezen UKIP-partijleider heeft zich in het verleden meermaals kandidaat gesteld voor het Britse Lagerhuis. “Doe ik zelf een gooi naar een zetel of dien ...