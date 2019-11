Hoe kan Lewis Hamilton zijn zesde F1-titel veroveren?

In Mexico kwam Lewis Hamilton nog een handvol punten tekort om zijn zesde F1-wereldtitel te kunnen vieren maar in Amerika is het op het Circuit of The Americas zo goed als zeker prijs.

Vier punten, zoveel scheelde het of Hamilton was in Mexico al zeker geweest van zijn zesde F1-titel. Vandaag volgt echter een 'herkansing' en er moet al erg veel gebeuren wil Hamilton vanavond geen zesde keer F1-kampioen zijn.

Hamilton heeft momenteel 74 punten voorsprong op teamgenoot Valtteri Bottas en na de GP van de USA zijn er nog maar twee races waarin er maximaal 52 punten te behalen zijn. Bij een gelijk aantal punten aan het einde van het seizoen is Hamilton bovendien zeker van de titel omdat hij sowieso meer overwinningen dan Bottas zal hebben.

Valtteri Bottas zal tijdens de GP van de USA dan ook minstens 23 punten moeten behalen indien hij na de race op het Circuit of The Americas nog een theoretische kans op de titel wil maken. Concreet komt het erop neer dat Bottas minstens moet winnen en dat Hamilton niet in de top acht mag finishen.

In al de andere scenario's is Lewis Hamilton zeker van zijn zesde F1-wereldtitel en nadert de Brit tot op één titel van het legendarische record van Michael Schumacher.

