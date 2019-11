Koppel klaagt rederij aan nadat ze op eerste dag van cruise worden gegooid wegens “te luide seks”

Een koppel uit Duitsland klaagt de cruiselijn TUI Cruises aan nadat ze op de eerste dag van een veertiendaagse cruise waren gevraagd om het schip te verlaten.

De feiten dateren van april dit jaar. Volgens het Duitse reismagazine Reise Reporter was het koppel - Renate en Volker - aanwezig op het cruiseschip Mein Schiff 5. Op de eerste dag van de cruise moesten ze het schip in Barbados verlaten.

De reden waarom, daar heeft het koppel naar eigen zeggen nog altijd het raden naar. Volgens Renate hadden ze net daarvoor seks gehad die in een discussie was geëindigd. Nadien ging haar echtgenoot douchen, zij ging op het dek een sigaret roken.

Niet veel later stonden een manager en een veiligheidsagent voor de deur. Van hen kregen ze te horen dat ze, op vraag van de kapitein, het schip moesten verlaten. Was het omdat ze te luid seks hadden gehad? Mogelijk, denkt Renate, maar ze benadrukt dat er geen geweld bij betrokken was en dat er geen schade was aan de kamer.

Het koppel werd afgezet in Barbados en moest van daaruit zelf weer in Duitsland zien te raken.

Veiligheid

Daarom klagen ze TUI Cruises nu aan voor zo’n 10.000 euro, ter compensatie. TUI Cruises getuigde intussen aan Reise Reporter dat ze op de hoogte zijn van het incident en dat de veiligheid van alle gasten op dat moment prioriteit was.

“Het incident was veiligheidsgerelateerd en daarom hebben we gebruikgemaakt van ons recht om gasten te vragen het schip te verlaten. Dat hebben we gedaan om de gasten én hun medereizigers te beschermen”, klinkt het in een statement.