Illegale houthakkers hebben vrijdag in het Braziliaanse Amazonewoud een groep lokale bewoners in een hinderlaag gelokt en beschoten. Daarbij kwam één man om het leven: Paulo Paulino, die bekendstond om zijn strijd voor het behoud van het woud.

Paulino was vrijdag aan het jagen in het Arariboia-reservaat in de noord-Braziliaanse staat Maranhao, toen hij werd aangevallen en een kogel in het hoofd kreeg. Een man die bij hem was, raakte gewond ...