Steek die smartphone even op zak en ga in Hasselt en Genk eens naar andere schermen turen. Wij trokken een weekend richting ‘Screen It’, de vijfde Stadstriënnale, en pikten er onze vijf favorieten uit.

Wat is Screen it?

Screen it, de nieuwe stads-triënnale van Hasselt & Genk, staat stil bij de impact van onze schermcultuur op hedendaagse kunst. Of hoe tv, video, internet of virtuele werkelijkheid kunstenaars ...