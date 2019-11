IJslander test hoelang fastfood van McDonald’s meegaat

Tien jaar na de sluiting van McDonald’s op IJsland kan iedereen het vergaan van de laatste bestelling volgen. De cheeseburger en frietjes zien er nog in vrij goede staat uit.

Hjörtur Smarason kocht in 2009 vlak voor sluitingstijd van de McDonald’s nog snel een cheeseburger met frietjes. Al die tijd bewaarde hij ze als experiment. En wat blijkt? Tien jaar blijft het fastfood nog in redelijk goede staat.

De cheeseburger en frietjes worden intussen tentoongesteld in een hostel in het zuiden van het land. Op een webcam kan iedereen de maaltijd ook constant in de gaten houden. Op zijn hoogtepunt lokte de livestream 2 miljoen kijkers per maand.

“Het is leuk, maar het doet je wel denken over wat je opeet”, zegt de hosteleigenaar aan de BBC. “Er is geen schimmel. Alleen de verpakking ziet er oud uit.”

Het is zeker niet de eerste keer dat de houdbaarheidsdatum van McDonald’s getest wordt.

In 2013 publiceerde de fastfoodketen een persbericht over de kwestie. “In de juiste omgeving kunnen onze burgers ontbinden. Daarvoor zijn bepaalde condities nodig, zoals luchtvochtigheid. Zonder voldoende vocht kunnen bacteriën en schimmels niet groeien en dan is ontbinding onwaarschijnlijk.”