De hulpdiensten moesten zaterdagavond, even voor 19 uur, uitrukken naar de Poperingestraat in de Heuvellandse deelgemeente Westouter voor een ongeval tussen twee wagens ter hoogte van het kruispunt met de Sint-Pietersstraat.

Er was een aanrijding gebeurd tussen een witte BMW met Franse nummerplaat en een Seat, die in een veld belandde. In de Seat bevond zich een gezin uit Poperinge: ouders K. D. (43) en C. V. (39) en hun ...