Romelu Lukaku is opnieuw de grote held van Inter na twee late doelpunten tegen Bologna

Internazionale heeft op het veld van Bologna in extremis de drie punten gepakt. De Nerazzurri leken in het Stadio Renato Dall’Ara lange tijd op weg naar puntenverlies, maar Romelu Lukaku redde laat in de tweede helft nog de meubelen. De topscorer van de Rode Duivels maakte in het laatste kwartier nog twee doelpunten, waaronder een strafschop, en legde zo de eindstand vast: 1-2.