Greenyard Maaseik staat niet meer alleen aan de leiding. Het ging terecht onderuit op bezoek bij een oerdegelijk Aalst (3-0) en ziet de Ajuinen zo langszij komen in de ranking. Ook Roeselare kan zich morgen mee kop op hijsen, mits winst tegen Menen.

Maaseik tankte vertrouwen na de zege van vorig weekend tegen aartsrivaal Roeselare. Midweek werd vervolgens Waremme zeer vlotjes geklopt in de heenwedstrijd van de Belgische beker. Maar in Aalst was het ...