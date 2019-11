Suzuki kopt Kanaries naar 7 op 9

STVV boekte een zuinige 1-0-overwinning zaterdagavond op Stayen. Na de rust rondde Suzuki een voorzet van Sousa knap af met het hoofd, waardoor de Kanaries verder klimmen in de klassering. De 7 op 9 uit de laatste drie wedstrijden is een fraai resultaat, Oostende daarentegen zit in nesten na 0 op 15.