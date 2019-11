Lefebvre leidt in de Condroz, Princen virtueel kampioen

Na afloop van de eerste wedstrijddag in de rally van de Condroz, de slotwedstrijd van het Jobfixers Belgian Rally Championship, rijdt de Fransman Stéphane Lefebvre (Ford Fiesta R5 MkII) aan de leiding. Sébastien Bedoret (Skoda Fabia R5) volgt als tweede op 15.9 seconden. Adrian Fernemont (Skoda Fabia R5) is derde op 18.8 seconden. BK-leider Kris Princen (Skoda Fabia R5) is na een lekke band zesde en is virtueel kampioen.