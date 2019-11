Sint-Truiden -

In Chapon-Seraing een deelgemeente van Verlaine in de provincie Luik is zaterdagvoormiddag een busje met daarin 9 personen uit de regio Sint-Truiden betrokken geraakt bij een ongeval. Het Vivaro busje werd er rond 11 uur op een kruispunt door een auto geraakt. De bus kwam op zijn kant terecht.