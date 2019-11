Onze weerman Ruben Weytjens: “Zeer wisselvallige nacht”

Vanavond is het eerst nog op vele plaatsen in Limburg droog, maar in het tweede deel van de avond en ook vannacht wordt het wisselvalliger. Van tijd tot tijd kunnen er dan dus buien van zuidwest naar noordoost over onze provincie trekken. Tussendoor zal er ook af en toe ruimte zijn voor opklaringen, waaronder de temperatuur een minimum rond 8 a 9°C bereikt.