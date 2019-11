Hoe zou het zijn met…? Mousa Dembélé denkt momenteel niet aan terugkeer bij Rode Duivels

In januari van dit jaar verliet Mousa Dembélé Tottenham Hotspur voor de Chinese eersteklasser Guangzhou R&F. De 32-jarige Dembélé hulde zich sindsdien in stilzwijgen, tot zijn club onlangs een interview publiceerde met de middenvelder. Hij wil nog wat tijd om na te denken over de Rode Duivels.

Dembélé kwam dit jaar in 24 competitiewedstrijden in actie voor Guangzhou R&F. “Volgens sommigen is spelen in de Chinese Super League erg makkelijk, maar daar ben ik het niet mee eens”, aldus Dembélé. “Natuurlijk kan het Chinese voetbal op verschillende vlakken nog beter worden. Er is in ieder geval veel potentieel.”

“De eerste twee maanden waren mijn prestaties niet top, wegens een blessure die me wat hinderde”, verklaart Dembélé over zijn eigen prestaties. “Ik voel dat ik er fysiek steeds beter voor sta.”

Roberto Martinez riep Dembélé niet meer op voor de Rode Duivels, sinds hij in China voetbalt. De bondscoach liet begin oktober nog eens optekenen dat hij Dembélé de kans geeft zich aan te passen aan China, waar de competitie in december eindigt. Daarna zullen beide partijen bijeenkomen om Dembélés carrière als international te bespreken. In tegenstelling tot Marouane Fellaini kondigde Dembélé zijn afscheid van de nationale ploeg niet officieel aan. “Ik heb met Martinez gesproken. Mijn familie is in Guangzhou en dan is België wel erg ver. Ik wil me nu concentreren op mijn prestaties in de Super League”, reageert Dembélé. “Ik wil nog wat tijd om na te denken over de Rode Duivels. In de nabije toekomst zal ik nog eens met Martinez overleggen om te bekijken hoe hij staat tegenover een terugkeer van mij bij de nationale ploeg.” (belga)