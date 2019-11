Levenloos lichaam van jonge moeder aangetroffen in autokoffer

De man die verdacht wordt van betrokkenheid bij de dood van Aurélie Montchery is op de vlucht voor de politie. Dat meldt het parket van Charleroi zaterdag. Volgens gerechtelijke bronnen zouden de feiten wellicht te maken hebben met relationele problemen tussen dader en slachtoffer, schrijft Sudinfo.

Het levenloze lichaam van de vrouw werd vrijdagavond omstreeks 18 uur ontdekt in Bouffioulx, een deelgemeente van Châtelet in de provincie Henegouwen. Het slachtoffer werd gevonden in de koffer van een ...