De politie van Hongkong heeft zaterdag opnieuw traangas en het waterkanon ingezet om betogers uiteen te drijven. Die waren opnieuw met enkele duizenden afgezakt in de straten van Hongkong om meer democratie en autonomie van China te eisen. Hun manifestatie was niet toegelaten.

De betogers waren in het zwart gekleed en droegen mondmaskers. Ze kwamen op straat in de shoppingwijk Causeway Bay en het nabijgelegen Victoria Park, maar de ordediensten grepen al snel in. Verschillende ...