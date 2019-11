Peer -

Op de Baan naar Helchteren in Linde-Peer zijn vrijdag rond middernacht twee auto’s gebotst. Een bestuurder werd in tijdens een hevige bui verrast door een voertuig dat uit een zijstraat kwam gereden. De twee wagens belandden in een aanpalende weide in de straat Bovenlinde en ramden hierbij een omheining en de signalisatie. De twee bestuurders werden voor medische controle naar het ziekenhuis gebracht.