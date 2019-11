Boris Johnson laat het idee van een Brits vertrek uit de Europese Unie zonder een akkoord helemaal varen. Dat blijkt uit een verkiezingsmanifest van de Conservatieve Partij dat de krant The Times kon inkijken.

Johnson belooft in het manifest om het akkoord zoals het nu voorligt, ten laatste tegen de nieuwe deadline eind januari goedgekeurd te krijgen in het Britse parlement. De koerswijziging is een poging ...