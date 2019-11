Hechtel-Eksel -

Op het kruispunt van de Noord-Zuidverbinding en de Hasseltsebaan in Hechtel is zaterdagochtend een auto uit de bocht gevlogen en een paar keer over de kop gegaan. Het voertuig belandde tussen de bomen. De chauffeur liep lichte verwondingen op en werd voor verzorging naar het ziekenhuis in Heusden-Zolder gebracht.