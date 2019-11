Bijna 87 procent van de werknemers is niet meer voltijds aan de slag op het moment dat ze hun pensioen aanvragen. Dat meldt Le Soir zaterdag op basis van cijfers van de FOD Pensioenen.

De laatste beschikbare cijfers zijn van 2017. Van de 117.318 nieuwe gepensioneerden in de privésector, was toen 13,5 procent nog voltijds actief. De anderen combineerden in 22,6 procent van de gevallen ...