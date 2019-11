Topper in 1B tussen OH Leuven en Union definitief gestaakt door stroompanne: forfaitnederlaag dreigt voor de thuisploeg

De topper in de Proximus League tussen OH Leuven en Union is vrijdagavond vroeg in de tweede helft bij een 0-0-tussenstand definitief gestaakt omdat door een stroompanne de lichten van de Leuvense hoofdtribune telkens opnieuw uitvielen. Een forfaitnederlaag en het mislopen van de eerste periodetitel dreigen nu voor de thuisploeg.