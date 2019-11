Schildpad ‘voor de lol’ met speer doorboord: nu weer vrijgelaten in zee

Een schildpad werd enkele maanden geleden in zee aangetroffen met een speer door haar nek. Het dier van 68 kilogram was er erg aan toe. Een chirurg van het Middle Keys Turtle Hospital wist de speer van een meter lang te verwijderen. Intussen kreeg de schildpad de naam ‘Splinter’ en is ze voldoende hersteld van haar verwondingen om vrij gelaten te worden in zee. Dit gebeurde onder grote belangstelling.