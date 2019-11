Oeps: brandweer doopt eerste nieuwe Nederlandse gevechtsvliegtuig met blusschuim in plaats van water

De komst van het eerste nieuwe Nederlandse gevechtsvliegtuig F-35, donderdag in Leeuwarden, is met een domper geëindigd. Het spiksplinternieuwe toestel krijgt een extra inspectiebeurt. De brandweer van de luchtmacht had immers blusschuim, in plaats van gewoon water, gebruikt om het toestel feestelijk te onthalen en dat blusschuim kan roestvorming veroorzaken. Dat melden Nederlandse media.