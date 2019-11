washIngtonVoor de vierde keer in de geschiedenis is het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden nu officieel gestart met de procedure tot impeachment. Maar of Donald Trump ook wordt afgezet? Weinig waarschijnlijk. Volgens de president zelf omdat hij niets verkeerd heeft gedaan. Maar vooral omdat de Republikeinen het laatste woord hebben. En die blijven voorlopig pal achter hun president staan.