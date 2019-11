Sinds Marc Brys bij STVV vol voor Yohan Boli en Yuma Suzuki in de spits kiest, is de ploeg eindelijk weer in staat om punten te pakken. Het duo is erop gebrand om na KV Mechelen ook het getergde Oostende over de knie te leggen. Is met ‘Bozuki’ een nieuw koningskoppel in de maak in Haspengouw?