In de jaren onder Marc Coucke stond iedereen bij KV Oostende nog op de tafels te dansen, maar nu zit KVO in zwaar weer. 2 op 24 en als de club tegen begin 2020 geen 2 miljoen euro vindt, krijgt het geen proflicentie meer. Het bestuur werkt aan oplossingen, maar KV Oostende is KV Ellende geworden.