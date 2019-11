Sander Berge speelt zaterdag in Eupen zijn 100ste wedstrijd voor KRC Genk. Een mijlpaal in de carrière van de Noor, die in Genk arriveerde als broekie en nu een van de belangrijkste spelers is. “Ik kan zelf niet geloven dat ik al zo veel matchen voor Racing gespeeld heb”, lacht Berge.