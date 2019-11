GENKZe draaien niet met een vlag rond hun heup, gooien die niet in de lucht en zwaaien nog minder met Leeuwenvlaggen. Voilà, hét vooroordeel over Genkse vlaggendansgroep Symbolica, dit jaar 50, is meteen de wereld uit. “Het is gewoon fijn. Je creëert ritme, dans en je sluit vriendschappen voor het leven”, zegt Tibeau Estenbergh.