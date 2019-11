HasseltHet Hasseltse stadsbestuur gaat de Hasselaren inschakelen om criminaliteit te bestrijden: via buurtinformatienetwerken in de hele stad worden burgers meteen door de politie verwittigd als er dieven gesignaleerd zijn of opgelet moet worden voor verdachte handelingen. “Vanaf januari wordt dit overal uitgerold”, zegt burgemeester Vandeput.