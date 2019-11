Elke maandagavond zitten ze samen in de les: een veroordeelde terrorist, een geschorste advocaat, een wapenhandelaar, vier vrouwelijke gevangenen én twaalf studenten van KU Leuven. Aalmoezeniers Pieter en Geertjan zijn gestart met een proefproject in de Hasseltse gevangenis, waarbij 24 studenten van binnen en buiten van elkaar leren of celstraf zinvol is.