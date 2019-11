Hasselt / Heusden-Zolder -

In het Vogel- en Zoogdierenopvangcentrum in Heusden is zondag een in nood verkerende goudvis binnengebracht. De vis was in een tuin in Kermt gevonden en verkeerde duidelijk in ademnood. Terug in het water bleek er met de vis niets aan de hand te zijn. Hoe de vis in de tuin terechtkwam, is een raadsel. Al vermoeden de melders dat hun kat er meer van weet. De vis voelt zich intussen opperbest in het aquarium in het opvangcentrum.